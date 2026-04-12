ONPE: Faltan instalar 85 locales de votación en Lima Metropolitana

Elizabeth Hinostroza, vocera de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE – confirmó en Latina Noticias que, hasta aproximadamente las 10:05 de la mañana, 85 locales de votación aún no han sido instalados por falta de material electoral.

Los centros de votación afectados pertenecen al distrito de Miraflores (3), Surquillo (1), Villa el Salvador (15), Lurín (13), San Juan de Miraflores (18), Pachacámac (10), Pucusana (6) y Cieneguilla (8).

Mas temprano, la ONPE emitió un comunicado señalando que los retrasos en la distribución se debe al incumplimiento de la empresa “Servicios Generales Galaga” encargada de trasladar el material necesario para llevar a cabo los comicios este domingo 12 de abril.

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