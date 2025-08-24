Orquesta Zaperoko sufre robo de instrumentos valorizados en más de 10 mil soles

En el Callao, la reconocida orquesta Zaperoko fue víctima de un robo luego de que delincuentes interceptaran su bus y se llevaran instrumentos valorizados en más de 10 mil soles.

El hecho ocurrió en la cuadra ocho de la avenida Sáenz Peña, cuando parte de la agrupación se encontraba cenando en un restaurante. Los hampones forzaron la bodega del vehículo y sustrajeron los equipos musicales personalizados con el logo de Zaperoko.

El director musical de la agrupación, Jhonny Peña, explicó que el robo representa un duro golpe para la orquesta, ya que afecta sus presentaciones programadas en la capital y en distintas regiones del país.

Tras lo sucedido, se presentó la denuncia en la comisaría del Callao. La Policía Nacional informó que revisará las cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificar y capturar a los responsables.

