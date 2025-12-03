Estas son las modalidades de pago para la TUUA en el Aeropuerto Jorge Chávez

Como ya se conoce, desde el próximo 7 de diciembre, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cobrará la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional, esta ya ha sido aprobada por el regulador peruano OSITRAN y ahora ya se conocen las maneras de cómo pagarlo.

Y es que toda persona que haga escala en Lima, deberá pagar una tarifa extra de 11.85 dólares. Este cobro se aplicará únicamente a los pasajeros en conexión internacional, es decir, aquellos que arriban al Perú en un vuelo internacional, desembarcan y hacen uso de las instalaciones para luego continuar su viaje internacional sin salir del aeropuerto.

¿CÓMO HACER EL PAGO DE LA TUUA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ?

Lima Airport Partners (LAP) ha informado que habrán dos maneras de pagar esta tarifa, pues para facilidad de los pasajeros, se ha habilitado dos modalidades de pago:

Pago anticipado en la plataforma online: Antes de tu vuelo puedes pagar a través de la plataforma con una tarjeta de crédito en https://pagotuua.lima-airport.com

Pago en el aeropuerto: Habrá dos maneras para hacerlo de manera presencial:

Agentes aeroportuarios autorizados con POS móviles, distribuidos a lo largo del flujo y recorrido del pasajero de conexión en Lima.

En los módulos o counters habilitados, donde se aceptan tarjetas bancarias y efectivo en soles o dólares.

Se recomienda realizar el pago de manera anticipada a través de la plataforma online para agilizar tu paso por el aeropuerto y optimizar los tiempos de conexión.Asimismo, es importante precisar que los pasajeros que se embarcan desde el territorio peruano no están sujetos a este cobro.

