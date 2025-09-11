Palacio de Gobierno pone fin a investigaciones arqueológicas en el Centro Histórico: esto se sabe

El Ministerio de Cultura resolvió, a pedido de Palacio de Gobierno, anular los permisos de excavación y detener las investigaciones arqueológicas en el Centro Histórico de Lima en un plazo de 15 días. La medida obliga a detener los trabajos en los sectores 1 y 2 de la Alameda Chabuca Granda, ubicados cerca de Palacio de Gobierno.

Este anuncio sorprendió a los equipos de investigación, pues la Municipalidad de Lima, a través de Prolima, venía ejecutando excavaciones arqueológicas de importancia, tal como lo reveló Punto Final hace algunas semanas.

PRIORIDADES DE ESTADO

Los trabajos, que buscan recuperar el patrimonio histórico, se han paralizado por la oposición de Palacio de Gobierno, que justifica la medida alegando la necesidad de proteger la ruta de desplazamiento de la presidenta. La decisión reabre el debate sobre las prioridades de Estado.

Por un lado, la Secretaría de Seguridad de Palacio advierte que las excavaciones afectan el área de resguardo y ponen en riesgo la logística de los desplazamientos. En la resolución se indica:

La excavación actual constituye un alto riesgo para las operaciones de seguridad y protección de la Presidenta y de Palacio de Gobierno.

El área de intervención compromete el perímetro de 500 metros de seguridad y los anillos de protección establecidos por la Policía Nacional, afectando la prevención de amenazas.

La cercanía a la zona noroeste de Palacio incrementa la vulnerabilidad frente a posibles actos terroristas o delincuenciales.

En eventos internacionales y visitas oficiales, la obra reduce los espacios necesarios para desplazamientos seguros de comitivas y vehículos de seguridad.

La excavación modifica la configuración vial y reduce el ancho de la vía a seis metros, exponiendo a riesgos a peatones y conductores en un área de alta circulación.

Por otro lado, Prolima argumenta que detener los trabajos pondría en peligro la conservación de estructuras únicas relacionadas con los orígenes de Lima.

FIN DE LAS EXCAVACIONES

En la Resolución Directoral N.° 000320-2025-DGPA-VMPCIC/MC se decidió anular parcialmente dos autorizaciones otorgadas a Prolima para ejecutar un proyecto arqueológico en la Muralla de Lima, específicamente en las zonas denominadas Alameda Chabuca Granda 1 y 2, próximas al Palacio de Gobierno.

Además, se dispone que Prolima cierre las unidades de excavación en un plazo de 15 días hábiles, a fin de no comprometer la estabilidad, integridad y preservación de los contextos arqueológicos.

Latina Noticias entrevistó al subgerente de Operaciones de Prolima, Carlos Vega, quien confirmó que el martes recibieron la notificación de la resolución que declara la nulidad de oficio.

“El cierre no solo detiene la investigación, sino que atenta contra el patrimonio, porque nos dan solo 15 días para concluirlo”, señaló.

Añadió que la orden “obliga a tapar y cercar las excavaciones”. En ese sentido, procurarán que los hallazgos realizados no se vean afectados en su totalidad.

HALLAZGOS IMPORTANTES

La decisión afecta a los recientes hallazgos de vestigios coloniales, como un antiguo molino hidráulico y los cimientos de un arco ornamental, ubicados cerca de la Alameda Chabuca Granda.

“Estas estructuras que se han hallado son de la época fundacional del siglo XVI”, añadió Vega.

Los objetos culturales encontrados en los ocho sectores del proyecto, incluidos los de Alameda Chabuca Granda 1 y 2, deberán ser entregados al Ministerio de Cultura siguiendo la guía oficial aprobada en 2020. Antes de la entrega, se debe realizar un inventario y embalaje, y la Dirección de Certificaciones verificará todo cuando culmine la autorización del proyecto arqueológico.

RIESGOS PARA LAS ESTRUCTURAS

El cierre de las excavaciones no solo paralizaría el trabajo arqueológico, sino que también podría causar daños irreversibles a lo ya descubierto, advirtió Prolima.

Carlos Vega explicó que detener los procesos de conservación y desalinización aceleraría el desgaste de muros y pisos, debilitando ladrillos y enlucidos hasta comprometer su estabilidad.

Además, alertó que cubrir los hallazgos de forma abrupta y con materiales inadecuados podría generar microclimas que destruyan en poco tiempo sectores recuperados, anulando el esfuerzo realizado.