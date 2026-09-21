Papa León en el Perú: ¿cuándo se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori?

El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre, como parte de su Viaje Apostólico por diversos países de Sudamérica. En Lima iniciará y culminará su visita por el país. Entre las primeras actividades está programada una reunión con la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

La página oficial de Vatican News compartió el programa completo de las actividades del sumo pontífice por país, fechas y horas. En Perú aterrizará en la Base Aeronaval del Callao el miércoles 11 de noviembre a las 17:30, en donde tendrá una bienvenida oficial. Tras su llegada se dirigirá directamente a Palacio de Gobierno, precisamente a las 18:15 según lo programado.

¿CUÁNDO SE REUNIRÁ CON KEIKO FUJIMORI?

De acuerdo al itinerario publicado por Vatican News, la ceremonia de bienvenida será el miércoles 11 de noviembre en Palacio de Gobierno. Tras el acto protocolar, visitará a la presidenta de la República. Reunión programada a las 18:45, según lo anunciado.

Posteriormente, en el Gran Teatro Nacional, se encontrará con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.

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