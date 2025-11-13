Estas universidades e institutos tendrán clases virtuales por el paro del 14 de noviembre

Este viernes 14 de noviembre se realizará un nuevo paro de transportistas en Lima y Callao, por lo que varios colegios y sobre todo universidades, han decidido tener clases virtuales en este día para evitar inconvenientes como traslados y exposición al peligro en caso se presenten actos violentos.

Para este nuevo paro, los gremios de la generación Z también han indicado que se sumarán a la paralización de actividades, pues la ola de inseguridad sigue azotando la capital y todo el Perú, pese al estado de emergencia.

En esta nota de Latina Noticias, conoce qué universidades e institutos superiores han decidido pasar sus clases a la virtualidad debido al paro de transportistas y marcha nacional este viernes 14 de noviembre:

Universidad de Lima

Universidad Nacional de Ingeniería

Universidad del Pacífico

Pontificia Universidad Católica del Perú

Universidad San Ignacio de Loyola

Instituto Cultural Peruano Norteamericano – ICPNA

Asimismo, a través de un comunicado, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció la suspensión de las clases presenciales para este viernes 14 de noviembre ante la nueva jornada de paralización convocada por un sector de gremios de transportistas.

Cabe mencionar que en el transcurso de las horas, más casas de estudios e institutos se podrían sumar a la lista de universidades e institutos que pases sus clases presenciales a la virtualidad con el fin de garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

