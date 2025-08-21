Paro de transportistas EN VIVO: sigue la cobertura extraordinaria de Latina Noticias

Este jueves 21 de agosto, varias empresas de transporte de Lima pusieron en marcha un paro que busca visibilizar los problemas de inseguridad día a día. La medida ha generado que muchos tengan dificultades para dirigirse a su centro de trabajo o estudios.

Por ello, los conductores y empresas involucradas solicitan mayor coordinación con las autoridades para garantizar el servicio, así como su seguridad durante la jornada de protesta. Mientras tanto.

Para seguir al detalle los acontecimientos del paro de transportistas, conéctate a la transmisión extraordinaria de Latina Noticias en YouTube y mantente informado sobre las medidas que se tomen durante este acontecimiento.

De esta manera, podrás acceder a información actualizada minuto a minuto, imágenes exclusivas desde las calles y declaraciones de representantes del transporte y autoridades locales.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Gonzalo Torres aquí: