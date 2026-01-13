Paro de transportistas: estas universidades realizarán clases virtuales para el 14 de enero

El 12 de enero de 2026, los gremios de transporte de Lima y Callao, anunciaron un paro de transportes ante la oleada de asesinatos y atentados que han padecido diversos sectores. Ante ello, varias universidades públicas y privadas anunciaron la adopción de medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de las clases, como también salvaguardar el bienestar del personal y los alumnos que se encuentran en cursos.

Como es de conocimiento público, la mayoría de universitarios se encuentran en periodo vacacional; sin embargo, las universidades continúan en desarrollo de labores administrativas y otros alumnos se presentan a cursos de postgrado o idiomas. Por ello, las nuevas disposiciones buscan evitar cualquier tipo de contratiempo contra el paro y los deberes de los estudiantes.

¿Que universidades han adoptado la virtualidad para el 14 de enero?

Universidad del Pacífico (UP): han dispuesto que las clases programadas de Pregrado, Escuela de Postgrado, Escuela Preuniversitaria e Idiomas se desarrollen de manera virtual.

Universidad de Lima (UL): “ante el paro del miércoles 14 de enero, informamos que todas las clases serán virtuales. Los talleres y las actividades de laboratorio serán reprogramados”.

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI): “todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de forma virtual”.

Universidad San Martín de Porres: (USMP): “todas las actividades se realizarán de manera virtual”.

Universidad Continental (UC): “las clases y actividades administrativas en el campus Los Olivos se desarrollarán de manera remota.

