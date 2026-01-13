Temas
Lo último
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Lima

Paro de transportistas: estas universidades realizarán clases virtuales para el 14 de enero

Lima
Paro de transportistas: estas universidades realizarán clases virtuales para el 14 de enero
asosa@latina.pe
asosa@latina.pe
Compartir

El 12 de enero de 2026, los gremios de transporte de Lima y Callao, anunciaron un paro de transportes ante la oleada de asesinatos y atentados que han padecido diversos sectores. Ante ello, varias universidades públicas y privadas anunciaron la adopción de medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de las clases, como también salvaguardar el bienestar del personal y los alumnos que se encuentran en cursos.

Como es de conocimiento público, la mayoría de universitarios se encuentran en periodo vacacional; sin embargo, las universidades continúan en desarrollo de labores administrativas y otros alumnos se presentan a cursos de postgrado o idiomas. Por ello, las nuevas disposiciones buscan evitar cualquier tipo de contratiempo contra el paro y los deberes de los estudiantes.

¿Que universidades han adoptado la virtualidad para el 14 de enero?

  • Universidad del Pacífico (UP): han dispuesto que las clases programadas de Pregrado, Escuela de Postgrado, Escuela Preuniversitaria e Idiomas se desarrollen de manera virtual.
  • Universidad de Lima (UL): “ante el paro del miércoles 14 de enero, informamos que todas las clases serán virtuales. Los talleres y las actividades de laboratorio serán reprogramados”.
  • Universidad Nacional de Ingeniería (UNI): “todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de forma virtual”.
  • Universidad San Martín de Porres: (USMP): “todas las actividades se realizarán de manera virtual”.
  • Universidad Continental (UC): “las clases y actividades administrativas en el campus Los Olivos se desarrollarán de manera remota.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo