Estas universidades pasan a clases virtuales por la marcha nacional este 15 de octubre

Este miércoles 15 de octubre se realizará una marcha nacional en Perú la cual ha sido convocada por distintos grupos, gremios, jóvenes y más. Pues debido a la juramentación de José Jerí como presidente de la República, la ciudadanía no está conforme y busca la salida del gobierno.

Esta marcha viene tomando fuerza con el pasar de las horas en donde diversas agrupaciones siguen organizándose para hacer realidad la ‘Marcha Nacional‘. Ante ello, diversas universidades y colegios han tomado la decisión de pasar sus clases presenciales a remotas debido a las distintas movilizaciones que se realizarán en la capital.

ESTAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS TENDRÁN CLASES VIRTUALES EL 15 DE OCTUBRE

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

Universidad de Lima (ULima)

Universidad del Pacífico (UP)

Universidad San Martín de Porres (USMP)

Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Cabe mencionar que con el pasar de las horas, otras universidades e institutos se podrían sumar a las clases virtuales, pues con el fin de salvaguardar la seguridad de sus alumnos, optarían por trabajar y estudiar de manera remota.

