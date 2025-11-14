Periodista de Latina Noticias recibe reconocimiento por investigación sobre la salud auditiva | VIDEO

La periodista de Latina Noticias, Myldred Herbozo, fue reconocida por su reportaje titulado “Millones de jóvenes en riesgo por el uso de audífonos”, en el que analiza los efectos del volumen elevado y el uso prolongado de estos dispositivos en la salud auditiva.

Ella resultó finalista en la categoría profesional del Premio Pfizer Clúster Andino 2025, certamen que distingue a los trabajos periodísticos que promueven la conciencia, la investigación y la esperanza en torno a la salud pública. En esta edición se recibieron 84 postulaciones de 19 medios de comunicación y ocho universidades del país.

¿DE QUÉ TRATA SU INVESTIGACIÓN?

La periodista advierte que el problema no radica en el uso de audífonos en sí, sino en la intensidad del volumen y el tiempo de exposición. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil millones de jóvenes corren riesgo de pérdida auditiva por escuchar música a niveles perjudiciales.

“El daño no se manifiesta de inmediato. Los síntomas suelen aparecer entre cinco y diez años después. Las personas mayores de 40 años son las que presentan más casos de pérdida auditiva, como consecuencia de un deterioro acumulativo”, explicó el doctor Cristian Vásquez en declaraciones para el reportaje.

La investigación incluyó una escala ilustrativa de niveles de sonido:

Una conversación: 60 decibelios

Tráfico urbano: 85 decibelios

Concierto de rock: hasta 120 decibelios

Audífonos a volumen máximo: hasta 110 decibelios