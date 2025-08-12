Periodista peruano detenido en EE. UU.: familia denuncia que todo comenzó por vender ceviche en una playa de Miami

Un caso que mezcla indignación y desesperación mantiene en vilo a una familia peruana. Ricardo Quintana Chávez, periodista nacional, permanece detenido en una prisión de Texas, Estados Unidos, desde el pasado 20 de julio. Según su familia, todo comenzó cuando fue arrestado por vender ceviche en una playa de Miami.

Olinda Chávez, madre del periodista, entre lágrimas contó que su hijo “nunca ha estado preso” y que ahora enfrenta condiciones inhumanas tras su traslado a un centro penitenciario de alta seguridad.

Se conoció que Quintana planeaba regresar al Perú porque la salud de su madre se había complicado, pero lo detuvieron un domingo, mientras trabajaba como cada fin de semana.

De acuerdo con su familiar Sadith Távora, luego de la detención en Miami, Ricardo fue trasladado a Texas, donde se le prohibió realizar llamadas internacionales. La última comunicación que tuvo con un pariente en Estados Unidos reveló que su situación dentro del penal es crítica.

“Solo es una falta administrativa, no era un delito, debía pagar una fianza e irse a su casa. Pero luego lo acusaron que desde el 2019 está de ilegal y se lo llevaron a Texas, a penas él pudo comunicarse con su mamá”, detalló.

En diálogo con Latina Noticias, el embajador Pedro Bravo, director de Comunidades Peruanas en el Exterior, confirmó que el caso está siendo revisado y recordó que otros compatriotas afrontan procesos similares desde que el entonces presidente Donald Trump ordenó reforzar las detenciones y deportaciones de migrantes indocumentados.

