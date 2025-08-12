Piden libertad para sereno que mató a delincuente en VMT

Denilson Gonzáles Julca es el sereno que abatió a un delincuente cuando intentó robarle en Villa María del Triunfo. Pues el sereno que se encontraba en su día libre sacó su arma y disparó hasta en cuatro ocasiones contra el vehículo rojo que traslada a los malhechores.

Uno de los disparos terminó con la vida de un delincuente y por ello, la policía detuvo al sereno quien se defendió de ellos. Ahora, la familia de Gonzáles Julca pide su libertad ya que es él quien se encarga de su madre y todas sus enfermedades.

“Él solo se defendió, él es inocente. Sí tiene permiso para portar armas, nosotros somos gente de bien, mi hermano trabaja de madrugada y después estudia derecho. Hoy ha sido trasladado a la Depincri pero queremos que salga ya”, señaló la hermana en Latina Noticias.

