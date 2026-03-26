PJ dejó al voto la apelación de Adrián Villar para revocar su prisión preventiva
La Novena Sala Penal de Apelaciones de Lima decidirá en los próximos días si revoca la prisión preventiva de nueve meses impuesta a Adrián Villar, tras el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marsano, ocurrido el 17 de febrero en San Isidro.
Durante la audiencia, el abogado César Nakasaki fundamentó el recurso de apelación, sosteniendo que su patrocinado debe afrontar el proceso en libertad. Villar es investigado por los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.
Por su parte, el fiscal Julio Tapia Cárdenas instó al tribunal a ratificar el encarcelamiento provisorio. Según el representante del Ministerio Público, mantener la medida restrictiva es indispensable para garantizar la eficacia de las diligencias pendientes.
Adrián Villar intervino brevemente para manifestar su arrepentimiento y solicitar el perdón de los deudos. “Reitero mis disculpas a la familia y allegados de Lizeth. Estoy arrepentido y sometido a la justicia. Mis palabras son sinceras y no busco que se malinterpreten”, declaró ante la sala.