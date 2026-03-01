Temas
Lima

PJ evaluará hoy prisión preventiva contra Adrián Villar por muerte de Lizeth Marzano

Lima
PJ evaluará hoy prisión preventiva contra Adrián Villar por muerte de Lizeth Marzano
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
El Poder Judicial (Pj) llevará a cabo hoy, domingo, una audiencia virtual inaplazable para evaluar el pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar, investigado por el delito de homicidio culposo y otros cargos, en agravio de Lizeth Marzano.

A través de su cuenta oficial de X, el PJ confirmó que la sesión está programada para las 8 p. m. y será dirigida por el 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Como se recuerda, la PNP detuvo preliminarmente a Adrián Villar (21), acusado de atropellar y causar la muerte de la deportista Lizeth Marzano. El general Humberto Alvarado informó que, tras la orden judicial, se realizó el allanamiento correspondiente.

