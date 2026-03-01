PJ evaluará hoy prisión preventiva contra Adrián Villar por muerte de Lizeth Marzano

El Poder Judicial (Pj) llevará a cabo hoy, domingo, una audiencia virtual inaplazable para evaluar el pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar, investigado por el delito de homicidio culposo y otros cargos, en agravio de Lizeth Marzano.

A través de su cuenta oficial de X, el PJ confirmó que la sesión está programada para las 8 p. m. y será dirigida por el 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

