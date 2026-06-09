PJ liberó a cuatro miembros de mesa detenidos durante la segunda vuelta

Tras casi 48 horas, las cuatro personas investigadas y detenidas por presuntamente haber tratado de adulterar cédulas durante la segunda vuelta recuperaron su libertad. El Poder Judicial consideró que no hubo afectación al proceso electoral.

El Quinto juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lima Norte, en San Martín de Porres, declaró improcedente la solicitud del fiscal, quien no pudo sustentar el rol de Tomás Alegre Díaz, Joseph Aguilar Peñaloza y Martín Alarcón de la Cruz, miembros de la mesa 061020 del colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos, por el supuesto delito contra el derecho de sufragio. La magistrada sugirió a la Fiscalía que continúe la investigación por la vía regular.

De otro lado, Oracio Javier Rafaile Huamayalli, el adulto mayor de 81 años que asistió a otra mesa de votación del mismo colegio como personero de Juntos por el Perú y que fue detenido por encontrar pequeñas rayas en las cédulas que firmó, también quedó en libertad bajo comparecencia simple, luego de que su abogado apelara la decisión del Poder Judicial.

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