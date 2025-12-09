Temas
Lima

PNP detiene a padre de bebé de 11 meses que murió por ataque de perro pitbull

Lima
Este martes 9 de diciembre, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que detuvo al padre de la bebé de 11 meses que murió luego de ser atacada por dos perros pitbull. La policía indica que el padre de la menor será investigado por la presunta comisión del delito de exposición al peligro de persona dependiente.

Como se supo, los perros eran mascotas de una de los tías de la menor, por lo que la policía también detuvo a la propietaria de los canes involucrados, quien afrontará investigación preliminar por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, debido a la falta de medidas de seguridad en la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

En las próximas horas, la policía informará sobre las demás acciones que tomará frente al lamentable hecho ocurrido en San Juan de Lurigancho.

