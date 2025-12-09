PNP detiene a padre de bebé de 11 meses que murió por ataque de perro pitbull

Este martes 9 de diciembre, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que detuvo al padre de la bebé de 11 meses que murió luego de ser atacada por dos perros pitbull. La policía indica que el padre de la menor será investigado por la presunta comisión del delito de exposición al peligro de persona dependiente.

Como se supo, los perros eran mascotas de una de los tías de la menor, por lo que la policía también detuvo a la propietaria de los canes involucrados, quien afrontará investigación preliminar por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, debido a la falta de medidas de seguridad en la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

#PNPInforma🚨 | Tras el lamentable fallecimiento de una menor de once meses, quien habría sido atacada por dos perros de raza pitbull en #SJL, efectivos policiales detuvieron al padre de la víctima, quien será investigado por la presunta comisión del delito de exposición al… pic.twitter.com/6GJQXPqA10 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 9, 2025

En las próximas horas, la policía informará sobre las demás acciones que tomará frente al lamentable hecho ocurrido en San Juan de Lurigancho.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7