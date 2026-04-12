PNP interviene oficinas de ONPE por presuntas irregularidades electorales

Personal de la Dircocor de la Policía Nacional del Perú (PNP) realiza diligencias en las oficinas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y en la empresa Servicios Generales Galaga.

Esta acción se da como parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en las Elecciones Generales 2026. La compañía registra antecedentes y sanciones impuestas en 2023 por incumplimientos relacionados al material electoral.

Como se recuerda, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reconoció retrasos en la instalación de mesas en Lima Metropolitana, sobre todo en la zona sur, debido a fallas en la distribución de material.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: