PNP rescató a 54 bañistas en playas de Lima en menos de dos semanas

El pasado 21 de diciembre comenzó oficialmente el verano en nuestro país y decenas de personas han convertido las playas de Lima en su destino turístico preferido. Desafortunadamente no todo es color de rosa y es que muchos han estado al borde de la muerte por no seguir las recomendaciones de las autoridades.

La Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (PNP) dio a conocer que desde el pasado 14 de diciembre ha realizado 54 rescates en playas limeñas y un total de 1.571 en lo que va del 2025.

En la mayoría de casos, las emergencias acuáticas se han desencadenado por la irresponsabilidad de bañistas que ingresaron al mar luego de ingerir bebidas alcohólicas.

En este marco, la PNP lanzó el Plan Verano 2026 con el objetivo de fortalecer la seguridad en las playas, desde Ancón hasta Pucusana. Será un total de 100 efectivos altamente capacitados en salvamento, búsqueda y rescate acuático quienes brindarán vigilancia permanente en los principales balnearios.

A fin de prevenir tragedias durante la temporada de verano, la Unidad de Salvataje exhortó a la ciudadanía a respetar el sistema de banderas en las playas.

Verde : apto para bañistas

: apto para bañistas Amarilla : ingreso con precaución

: ingreso con precaución Rojo: prohibido el ingreso

Además recomendaron no acudir a las playas de noche por la falta de visibilidad en tierra y mar, situación que complica cualquier posibilidad de rescate.

