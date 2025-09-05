PNP se pronuncia sobre posible hackeo a la base de datos de la Dirección de Inteligencia

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre un posible hackeo a la base de datos de la Dirección de Inteligencia, luego de que en el grupo de Telegram “DefacePerú Chat” aparecieran publicaciones con información presuntamente filtrada.

Tras la alerta, la institución activó un plan de contingencia, que contempló la suspensión temporal de los servicios comprometidos para contener la amenaza y proteger la información sensible.

El caso fue derivado a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, área encargada de la seguridad digital de la PNP, con el objetivo de reforzar las medidas de protección y garantizar la integridad de los sistemas.

La Dirección de Ciberdelincuencia inició las investigaciones y peritajes correspondientes, además de implementar acciones para rastrear el ataque informático e identificar a los presuntos responsables del hackeo.

#PNPInforma 📢 | Comunicado n.° 014-2025, dirigido a la opinión pública. pic.twitter.com/A3X5sEkXtV — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 5, 2025

UNO DE LOS PRIMEROS EN DENUNCIAR

El congresista Diego Bazán, de la banda de Renovación Popular, denunció a través de su red social en ‘X’ un presunto hackeo a la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú.

Según el legislador, organizaciones criminales habrían accedido a información sensible, como expedientes de investigaciones en curso y registros de agentes encubiertos.

Bazán advirtió sobre la gravedad de la filtración, al señalar que la exposición de identidades podría poner en riesgo la vida de los efectivos: “Hoy podrían ejecutar a esos agentes”, alertó.