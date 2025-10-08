PNP se pronuncia tras ataque a Agua Marina en pleno concierto

Lo último. La agrupación de cumbia, Agua Marina, sufrió un atentada armado en pleno concierto en Chorrillos, pues según videos del momento exacto, el director del grupo, José Quiroga, cantaba con normalidad en pleno show cuando de pronto se escucha una serie de disparos.

Ante ello, la Policía Nacional del Perú envió un comunicado en sus cuentas oficiales donde indica que ha activado el ‘Plan Cerco’ con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y demás personas en el lugar, además de capturar a los responsables.

#PNPInforma 🚨 | La @PoliciaPeru ha activado el Plan Cerco ante una balacera registrada en el concierto de la agrupación Agua Marina, en el Círculo Militar de #Chorrillos. Nuestras unidades ya se encuentran en la zona para garantizar la seguridad de los asistentes y capturar a… pic.twitter.com/rCTi0iB2Wi — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 9, 2025

