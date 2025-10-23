Policía Luis Magallanes, acusado por la muerte de Trvco, saldría libre en las próximas horas

El suboficial PNP Luis Magallanes saldría en libertad en las próximas horas luego de cumplirse los días de detención preliminar. La Fiscalía solicita ahora impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones para el policía, quien es acusado de la muerte del manifestante Eduardo Ruiz, conocido Trvco, durante las protestas del 15 de octubre en el Centro de Lima.

Como se recuerda, la semana pasada el Poder Judicial (PJ) aplicó detención preliminar por siete días contra Luis Magallanes. No obstante, el policía no pisó ningún penal, pues permaneció en calidad de detenido en el Hospital de la Policía, hasta donde llegó para recibir atención por los golpes que recibió durante la jornada de protestas.

Cabe apuntar que el propio abogado de la familia de Eduardo Ruiz, Rodrigo Noblecilla, señaló que existen serias irregularidades en la investigación sobre la muerte del rapero, conocido artísticamente como Trvko’. Entre ellas, declaró que el suboficial PNP Luis Magallanes no sería quien realizó el disparo que habría terminado con la vida del joven durante las manifestaciones del pasado 15 de octubre.

