Pollería sufre segundo ataque extorsivo en Los Olivos | VIDEO

En Los Olivos, la pollería Salazar fue blanco, por segunda vez, de un ataque extorsivo. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Marañón con Universitaria, cuando un sujeto ingresó al local haciéndose pasar por cliente.

Según se pudo conocer, el hombre solicitó usar los servicios higiénicos y, en ese momento, dejó un explosivo junto a una nota extorsiva cerca del baño de hombres. El mensaje exigía que toda la cadena de pollerías acepte sus exigencias para dejarlos trabajar.

Uno de los meseros notó la actitud sospechosa del hombre y alertó de inmediato a la Policía. Minutos después, agentes llegaron al establecimiento y, con apoyo de personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), retiraron el artefacto.

Este no es el primer episodio de violencia contra la pollería. En enero de 2025, dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el local, realizando al menos cinco disparos.

A pesar de la gravedad de aquel ataque, el negocio continuó operando; sin embargo, ahora enfrenta nuevamente la amenaza de extorsionadores.

