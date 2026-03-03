Temas
Lima

Postergan audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por caso Lizeth Marzano

Postergan audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por caso Lizeth Marzano
Agustín Sosa
El Poder Judicial, durante la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por atropellar y matar a la deportista de buceo Lizeth Marzano, decidió aplazar la decisión para el 4 de marzo a las 9:00 p. m.

A través del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, el juez a cargo del caso, Adolfo Farfán Calderón, ordenó, tras la presentación de la Fiscalía y el abogado defensor César Nakazaki, la continuación de la audiencia virtual para evaluar si se dá o no la prevención preventiva contra Adrián Villar.

Los delitos que imputa la Fiscalía son omisión de socorro y homicidio culposo.

Por otro lado, al final de la audiencia del 3 de marzo, Adrián declaró que no recuerda qué sentimientos vivió tras atropellar a Lizeth Marzano y que pasó por un enfrentamiento personal involuntario.

“No sé qué me pasó, de verdad, no sé qué es lo que pasó. Mi cabeza decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca había pasado algo similar. No sé lo que me pasó. Lo siento muchísimo”, declaró ante el juez Farfán.

