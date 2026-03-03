Postergan audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por caso Lizeth Marzano

El Poder Judicial, durante la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por atropellar y matar a la deportista de buceo Lizeth Marzano, decidió aplazar la decisión para el 4 de marzo a las 9:00 p. m.

A través del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, el juez a cargo del caso, Adolfo Farfán Calderón, ordenó, tras la presentación de la Fiscalía y el abogado defensor César Nakazaki, la continuación de la audiencia virtual para evaluar si se dá o no la prevención preventiva contra Adrián Villar.

Los delitos que imputa la Fiscalía son omisión de socorro y homicidio culposo.

Por otro lado, al final de la audiencia del 3 de marzo, Adrián declaró que no recuerda qué sentimientos vivió tras atropellar a Lizeth Marzano y que pasó por un enfrentamiento personal involuntario.

“No sé qué me pasó, de verdad, no sé qué es lo que pasó. Mi cabeza decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca había pasado algo similar. No sé lo que me pasó. Lo siento muchísimo”, declaró ante el juez Farfán.

