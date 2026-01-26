Presidente de la ATU sobre el accidente del Metropolitano: “La atención será 100% cubierta”

Tras el choque de un bus del Metropolitano con la base del puente de la estación México, en la Vía Expresa, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se pronunció al respecto en Latina Noticias.

David Hernández, titular de la ATU, indicó que fue el conductor quien activó los protocolos de seguridad al hacer la llamada a la central para permitir la activación de los servicios. “En primera instancia, hemos identificado y atendido a los pasajeros, los hemos retirado del bus y, a la vez, estamos manteniendo la continuidad del transporte en la zona”, apuntó.

El fuerte impacto dejó más de 35 heridos que se dirigían a Miraflores, San Isidro y Chorrillos, algunos de los cuales tuvieron que evacuar por las puertas de emergencia. Respecto a ellos, Hernández señaló que “la atención será cubierta al 100% por la ATU. Nos estamos centrando, primero, en los pasajeros”.

Las personas que requieren de atención médica han sido trasladadas a diferentes hospitales y clínicas de la capital, mientras que las causas del accidente aún no han sido esclarecidas.

“Estamos revisando el tema de las cámaras. Recién hace pocos minutos se ha evacuado a la última persona”, indicó el representante sobre el inicio de las investigaciones para determinar los responsables. Además, señaló que la unidad involucrada tendría toda su documentación vigente, estaría en buenas condiciones y dentro del nivel de operatividad requerido.

