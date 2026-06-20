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Profesor de fútbol fue atacado a balazos por la espalda frente a sus alumnos

Lima
Felipe Morales
Felipe Morales
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Violencia imparable en el Callao. Delincuentes desataron una balacera en el asentamiento humano José Boterín, dejando con pronóstico reservado a Carlos José Gamarra Manco (42), un profesor de fútbol atacado por la espalda frente a sus alumnos.

Tras una rápida persecución por la avenida Argentina, la Policía Nacional (Depincri Callao) capturó a los presuntos sicarios, entre ellos un menor de 16 años vinculado a un triple homicidio en el barrio de Atahualpa.

En lo que va del 2026, las autoridades han detenido a más de 160 menores de edad por sicariato y tenencia ilegal de armas en zonas críticas como Loreto, Ciudadela Chalaca y Sáenz Peña, donde la delincuencia continúa golpeando la seguridad de vecinos, comerciantes y turistas.

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