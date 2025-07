Puente Piedra: camión cisterna cayó sobre vivienda y aún no es retirado tras cuatro días

Indignación e impotencia es lo que vive una familia en Puente Piedra luego de que, el pasado sábado 19 de julio, un camión cisterna se volcara y cayera sobre su vivienda ubicada en un asentamiento humano del distrito. A pesar de los días transcurridos, el pesado vehículo sigue sin ser retirado, mientras la propietaria denuncia abandono total por parte de Sedapal y las autoridades competentes.

“Estamos abandonados, ni siquiera pueden sacar el camión. Soy madre soltera, tengo niños pequeños y mi madre vive conmigo”, declaró la afectada ante las cámaras de Latina Noticias.

Según indicó, Sedapal la citó para firmar documentos junto al dueño del camión, pero no recibió mayor apoyo ni asesoría legal. La municipalidad solo le han dado carpas, donde están pernoctando.

La mujer asegura haberlo perdido todo: muebles, electrodomésticos y objetos personales quedaron bajo los fierros y escombros. “Para ellos es normal. Me siento abandonada. Ya son cinco días y nada. Pido a las autoridades que me ayuden, que me den soluciones”, reclamó.

