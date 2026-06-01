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¡Qué calor! Otoño seguirá registrando altas temperaturas hasta el 4 de junio

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¡Qué calor! Otoño seguirá registrando altas temperaturas hasta el 4 de junio
Kathy Ortega
Kathy Ortega
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A pocos días de iniciar la temporada de invierno, continúan registrándose altas temperaturas diurnas y noches cálidas en gran parte del territorio nacional, situación climática que además incluye un elevado nivel de radiación debido al Niño Costero.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer que el incremento de temperatura persistirán tanto en la costa como la sierra hasta el próximo 4 de junio.

Durante este periodo, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde.

 

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