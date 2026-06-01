León XIV: Presidente Balcázar y Arzobispo Castillode Lima planifican preparativos para la visita del Papa

En el marco de una visita protocolar, el presidente José María Balcázar y el arzobispo de Lima y primado del Perú, Carlos Castillo, aboradaron el dialogo sobre los preparativos y coordinaciones ante la llegada del papa León XIV.

La Presidencia del Perú informó que durante el encuentro entre ambas autoridades se abordaron varios temas relacionados a la próxima visita del presidente Balcázar a las oficinas del sumo pontifice en el Vaticano.

En ese sentido, también discutieron sobre la gestión y articulación ante la llegada del papa León XIV en noviembre de 2026.

Por otro lado, también se informó que el Balcázar tendrá una audiencia privada con el papa León XIV.

Recordemos que el papa León XIV fue pastor agustiniano antes de su pontificado. Como Robert Prevost, dedico casi 40 años de su vida al Perú, realizando misiones pastorales, como formador religioso y misionero en Chulucanas, Trujillo y Chiclayo.

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