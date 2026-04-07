¿Qué días no habrá clases?: Minedu hace aclaración sobre uso de colegios como locales de votación

A cinco días de las Elecciones Generales 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) informó sobre el uso de locales escolares que serán locales de votación en los comicios de este 12 de abril y las medidas pedagógicas que asegurarán la recuperación de horas de clases en los colegios que se verán afectados.

El Minedu señaló que las direcciones y gerencias regionales de Educación (DRE y GRE), así como las unidades de gestión educativa local (UGEL), serán quienes deban garantizar la disponibilidad oportuna de las 10,130 instituciones educativas públicas y privadas donde se desarrollará la jornada electoral.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, también indicó que los locales escolares que funcionarán como centros de votación deberán estar disponibles desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril para permitir la instalación, desarrollo y cierre del proceso electoral. La lista de instituciones educativas ha sido enviada a las instancias correspondientes para su verificación y gestión.

En ese sentido, exhortó a las autoridades educativas regionales a garantizar la disponibilidad de los locales dentro de los plazos establecidos y a coordinar con las autoridades electorales para asegurar que este objetivo se cumpla de manera ordenada y planificada.

Recuperación de clases:

Ante la suspensión de clases en algunos colegios la ministra señaló que es necesario coordinar con los directivos de las instituciones educativas seleccionadas y adoptar las medidas organizativas y pedagógicas necesarias para que los estudiantes recuperen las clases que no pudieron recibir.

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