¡Regresa “El Monstruo”! Erick Moreno Hernández llegará al Perú el 28 de enero

Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’, será extraditado al Perú desde Paraguay el 28 de enero, confirmó el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, en conversación con Latina Noticias.

El traslado se realizará tras culminar las coordinaciones entre las autoridades de ambos países. Su retorno, por supuesto, permitirá que enfrente a la justicia peruana y continúe el proceso penal en su contra.

El cabecilla criminal llegará a Lima bajo estrictas medidas de seguridad y acompañado por representantes del Ministerio Público, un médico legista, el jefe de la Oficina de Cooperación Internacional y un equipo especializado de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Las autoridades no han precisado el día exacto del arribo por razones de seguridad, pero aseguraron que el operativo contará con protocolos especiales para evitar cualquier incidente durante el traslado y la llegada al país.

