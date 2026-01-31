Reo del penal Ancón I fugó tras ser internado en hospital de Puente Piedra

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que Jesús Romero Balmoceda, interno del Establecimiento Penitenciario Ancón I, fugó está madrugada. Él permanecía internado en un hospital desde el 2 de enero de este año.

Romero Baldocega, quien cumplía una condena en el Penal Ancón I, estaba recibiendo atención médica debido a una condición de salud. Su traslado al hospital fue realizado bajo la custodia del personal de seguridad penitenciaria, conforme a los protocolos establecidos. Sin embargo, el reo aprovechó un descuido en el momento de su atención y logró escapar, lo que alertó de inmediato a las autoridades penitenciarias.

Tras el suceso, el INPE informó que las autoridades pertinentes, incluida la Policía Nacional del Perú, fueron notificadas de manera inmediata. Además, se activaron los procedimientos correspondientes para la búsqueda y recaptura del interno. De igual forma, se notificó al Ministerio Público, quien ha comenzado con las investigaciones pertinentes en cumplimiento de la normativa legal.

ANUNCIO DEL INPE

En cuanto a las responsabilidades administrativas y penales, el personal de seguridad asignado a la custodia del interno será objeto de una investigación para determinar si existió algún tipo de negligencia o falta en el cumplimiento de sus deberes.

El INPE ha asegurado que se cumplirán estrictamente los protocolos de control y custodia, y que se brindarán todas las facilidades necesarias para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el INPE, continúa trabajando con las autoridades competentes para la pronta recaptura de Jesús Rolando Romero Baldocega y garantizar la seguridad en las instalaciones penitenciarias del país.

NOTICIA EN DESARROLLO

