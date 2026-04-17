Representantes de la Fiscalía y el JNE permanecen en el almacén de la ONPE ubicado en Lurín

Personal de la Fiscalía de Prevención del Delito y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realiza diligencias en las instalaciones del almacén de la ONPE tras la denuncia pública sobre el hallazgo de cédulas de votación en una calle del distrito de Surquillo.

Un importante contingente del Ministerio Público permanece en la sede electoral a fin de de determinar el cumplimiento de las funciones del JNE a raíz de la aparición de cuatro cajas que contenían la cédula de votación de 1200 personas.

Las diligencias buscan determinar cuántas cajas con material electoral llegaron a la sede de la ONPE tras finalizarse las Elecciones Generales 2026, y si además existen otros casos de desaparición cédulas.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7