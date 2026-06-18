Restringen temporalmente la circulación de vehículos en el Centro Histórico de Lima

Ante las movilizaciones anunciadas por la agrupación política Juntos por el Perú, la Municipalidad de Lima estableció la restricción vehicular temporal dentro del perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de diciembre, Miguel Grau, los jirones Paruro, Amazonas y el contorno al río Rímac, en el Centro de Lima. La medida inicia a las 00:00 horas del viernes 19 de junio y culmina a las 00:00 horas del lunes 22 de junio del 2026.

Mediante un comunicado, la comuna indicó que la medida busca preservar, garantizar el orden público y proteger el Centro Histórico de Lima. Asimismo, mencionó que las acciones de control estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú, “así como de la ejecución de los cierres de acceso y el control del tránsito durante el desarrollo de las movilizaciones, con el apoyo y coordinación con las diversas unidades operativas de la comuna limeña”.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ