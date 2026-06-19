Roberto Sánchez coordina con la Policía y reafirma marcha pacífica de hoy en Lima

El candidato presidencial Roberto Sánchez sostuvo una reunión con el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, para coordinar las garantías de seguridad de las movilizaciones convocadas por Juntos por el Perú este fin de semana.

Tras el encuentro en el Ministerio del Interior, el postulante aseguró que las protestas se desarrollarán de manera pacífica, organizada y respetando el marco constitucional, al tiempo que pidió a las autoridades garantizar el derecho a la libre manifestación.



Sánchez explicó que las movilizaciones tienen como objetivo exigir transparencia y justicia electoral en medio de la etapa final del proceso electoral.

Asimismo, informó que los manifestantes partirán desde distintos puntos de Lima y se concentrarán en Campo de Marte, bajo la supervisión de dirigentes y representantes legales de su agrupación para evitar actos de violencia o infiltraciones.

El candidato también cuestionó las restricciones de acceso al Centro Histórico y reiteró sus observaciones sobre presuntas irregularidades en el traslado de actas provenientes del extranjero, tema que forma parte de los recursos presentados por su organización ante los organismos electorales.