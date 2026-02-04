Sacerdote sentenciado por abusar de un menor en Colombia realiza actividades religiosas en Perú

Una madre de familia en Colombia busca justicia desde hace 15 años y es que Mauricio Galibello Medina, el sacerdote condenado por el abuso sexual de su hijo, se refugió en Perú y continúa realizando actividades religiosas junto a otros niños.

Los abusos se habrían iniciado en el 2009 cuando el agraviado tenía 9 años de edad. En una audiencia en la que estuvo ausente, el acusado fue condenado a 15 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años.

Tras pasar a la clandestinidad en la ciudad de Trujillo, fue capturado en el 2018 en Lima, sin embargo, el proceso de extradición a Colombia no se ejecutó. Ahora su defensa ha solicitado la prescripción de la condena y el pedido ha sido avalado por un juez pese a que no pasó ni un día en prisión.

