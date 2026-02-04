Temas
Lima

Sacerdote sentenciado por abusar de un menor en Colombia realiza actividades religiosas en Perú

Lima
Kathy Ortega
Una madre de familia en Colombia busca justicia desde hace 15 años y es que Mauricio Galibello Medina, el sacerdote condenado por el abuso sexual de su hijo, se refugió en Perú y continúa realizando actividades religiosas junto a otros niños.

Los abusos se habrían iniciado en el 2009 cuando el agraviado tenía 9 años de edad. En una audiencia en la que estuvo ausente, el acusado fue condenado a 15 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años.

Tras pasar a la clandestinidad en la ciudad de Trujillo, fue capturado en el 2018 en Lima, sin embargo, el proceso de extradición a Colombia no se ejecutó. Ahora su defensa ha solicitado la prescripción de la condena y el pedido ha sido avalado por un juez pese a que no pasó ni un día en prisión.

 

