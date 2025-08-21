San Juan de Lurigancho: chofer queda grave tras ser baleado en el rostro | VIDEO

En el paro de transportistas. En San Juan de Lurigancho (SJL), un conductor de la empresa de transportes Santa Catalina, identificado como Alejandro Vargas, resultó herido tras recibir un disparo a la altura del rostros, específicamente en la mandíbula.

Testigos indicaron que el ataque se produjo a pocas cuadras del centro médico donde actualmente se encuentra internado. A pesar de la gravedad de la herida, Vargas logró conducir su unidad hasta la entrada de emergencias.

Los familiares del conductor solicitaron su traslado a otro establecimiento para que pueda ser sometido a una operación de urgencia. Además, señalaron que la zona del ataque es considerada como punto crítico por la delincuencia.

Según los familiares, aunque en días recientes se había percibido un despliegue policial en el sector, la vigilancia habría disminuido, lo que habría facilitado la acción criminal.

