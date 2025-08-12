San Juan de Lurigancho: patrullero del serenazgo atropella y causa la muerte de mujer de 75 años

Una lamentable tragedia conmociona a los vecinos de San Juan de Lurigancho. Una mujer de 75 años, identificada como Olga Donayre Conga, perdió la vida luego de ser atropellada por un patrullero del serenazgo municipal en la avenida Gran Chimú, la tarde del lunes 11 de agosto.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo la víctima cruzaba la pista cuando el vehículo oficial apareció repentinamente, impactándola y lanzándola violentamente al pavimento.

Testigos señalaron que pasaron casi 20 minutos antes de que la adulta mayor recibiera asistencia, pese a los reclamos de los vecinos. Finalmente, personal de serenazgo trasladó a la mujer a una clínica cercana, pero lamentablemente no resistió las graves lesiones sufridas.

El conductor del patrullero, identificado como Marco Choque Cosido, permanece detenido en la comisaría de Zárate mientras duren las investigaciones. Representantes del municipio acudieron al lugar para expresar sus condolencias y anunciaron que asumirán los gastos de sepelio de la víctima.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7