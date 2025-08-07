San Martín de Porres: asaltan a mujer con su bebé a plena luz del día

La inseguridad no da tregua en San Martín de Porres. Esta vez, una madre de familia fue víctima de un violento asalto mientras paseaba con su bebé por la calle Los Laureles, en la asociación de vivienda Universo. Todo ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En las imágenes se ve a dos delincuentes a bordo de una moto lineal que rondan la zona a baja velocidad. Al identificar a dos mujeres, se detienen, desenfundan un arma y las amenazan.

Uno de los sujetos arrebata las pertenencias de una de ellas y luego va directamente hacia la madre con su bebé en coche, a quien también asalta sin el menor remordimiento.

No es la primera vez que esta zona de San Martín de Porres se ve afectada por la delincuencia. Vecinos aseguran que los asaltos a mano armada, el robo de autopartes y los ingresos a viviendas son cada vez más frecuentes.

Cámaras de seguridad también captaron un segundo robo en la misma calle: dos sujetos abren el capó de un vehículo estacionado y tras varios minutos logran extraer la computadora del motor y la batería sin que nadie los detenga.

