Se registran dos asesinatos en menos de dos horas en distintos puntos del Callao

La ola de violencia y ataques con armas de fuego no cesan en el Callao. Dos nuevos crímenes han causado conmoción entre los vecinos y es que ambos atentados ocurrieron en distintos puntos de la Provincia Constitucional con menos de dos horas de diferencia.

En el asentamiento humano San Juan Bosco, en el barrio de Corongo, Armando Aldair Valle Rosales fue asesinado en la puerta de su vivienda por sicarios que le propinaron más de diez disparos. La víctima se encontraban departiendo con un grupo de amigos cuando fue alcanzado por los proyectiles.

Similar situación ocurrió en el cruce de las avenidas Sáenz Peña con Vigilancia. Un sujeto identificado como Bryan Palza Mandamiento fue acribillado de siete balazos cuando se encontraba al interior de su vehículo. Según sus familiares, él no había recibido amenazas.

