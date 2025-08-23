Sedapal se pronuncia sobre derrame de petróleo en Río Rímac

Tras la volcadura del camión cisterna en la Carretera Central, que provocó un derrame de petróleo en el río Rímac, Sedapal aseguró el abastecimiento de agua de calidad para las familias de Lima y Callao. Ante el derrame reportado en el distrito de San Mateo, Huarochirí, informó que su equipo técnico viene trabajando en las zonas afectadas para realizar muestras de la condición de agua del río Rímac.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la entidad confirmó que se supervisó en la bocatoma de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa el cierre preventivo de compuertas, medida adoptada para impedir el ingreso de posibles contaminantes a la planta de tratamiento de agua potable desde el río Rímac tras el derrame de hidrocarburos ocurrido en la vía.



Asimismo, indicó que se ha activado el protocolo de seguridad y se viene coordinando con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, así como con la Autoridad Nacional del Agua del Perú para garantizar agua segura para la ciudadanía.

Los equipos técnicos se comprometieron a realizar “un monitoreo constante del cauce del río Rímac para verificar que no existan trazas de contaminación y asegurar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad”. El tránsito en la zona se vio restringido y los lugareños se vieron obligados a dejar sus viviendas debido al fuerte olor y resultado de los químicos.

