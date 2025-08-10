Segundo Simulacro Multipeligro se realizará este 15 de agosto en todo el país

El 15 de agosto, a las 3:00 p. m., se llevará a cabo en todo el Perú el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Esta jornada tiene como objetivo reforzar la cultura de prevención y la preparación ciudadana frente a emergencias de gran magnitud, como sismos, tsunamis, deslizamientos y otros riesgos propios de la geografía del país.

¿QUÉ SE BUSCA LOGRAR CON UN SIMULACRO?

Los simulacros son prácticas que reproducen de forma controlada una posible situación de emergencia o desastre, con el propósito de reforzar las capacidades de preparación y respuesta tanto de la población como de las entidades que conforman el SINAGERD.

Estos ejercicios requieren la movilización de personal y recursos, y sirven para medir la eficacia y eficiencia de los planes de Gestión Reactiva, de Continuidad Operativa, así como de los protocolos y procedimientos establecidos por sus integrantes.

¿A QUÉ HORA SE REALIZARÁ EL SIMULACRO?

La actividad se llevará a cabo el viernes 15 de agosto de 2025, a las 3:00 p. m., en homenaje al terremoto que en 2007 afectó al departamento de Ica.

Recuerda que siempre debes identificar las rutas de evacuación y reunir suministros básicos en tu mochila de emergencia.

PREPÁRATE ANTE UN FENÓMENO NATURAL

El Plan Familiar de Emergencia reúne las acciones que todos los integrantes de un hogar deben ejecutar para disminuir el riesgo de desastres, fortalecer su preparación y responder de manera coordinada ante una situación de emergencia. Este plan permite asignar funciones y responsabilidades específicas a cada miembro de la familia.

El Indeci ha renovado la metodología para su elaboración, sintetizándola en las vocales: I U E A O (Identificamos, Ubicamos, Elaboramos, Asignamos y Organizamos).

El simulacro se enmarca dentro del calendario anual de ejercicios preventivos del Indeci, que contempla tres simulacros nacionales al año. El primero se desarrolló el 30 de mayo, mientras que el tercero está programado para el lunes 13 de octubre de 2025 a las 8:00 p. m.

Vale destacar que el Perú es uno de los países más expuestos a desastres naturales en la región andina, debido a su localización en el Cinturón de Fuego del Pacífico y a sus características geográficas y climáticas.

