Lima

Senamhi advierte que temperatura en Lima bajaría hasta los 13 grados en pleno verano

Lima
Senamhi advierte que temperatura en Lima bajaría hasta los 13 grados en pleno verano
vsanchezc@latina.pe
Atención. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha lanzado una nueva advertencia en cuanto a la temperatura en Lima y resto del litoral peruano, pues desde este viernes 26 hasta el martes 30 de diciembre, las temperaturas descenderían en pleno inicio del verano.

Y es que el Senamhi advierte que se percibirá una sensación de frío durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, sin embargo, para el mediodía y tardes, habrá brillo solar. Estas condiciones de la temperatura se deben a la persistencia de vientos del sur e ingreso de aire seco del oeste, asimismo, las condiciones frías del mal frente a las costas.

“Se prevén temperaturas nocturnas entre 20 °C y 19 °C en Tumbes; entre 17 °C y 15 °C en Piura; entre 17 °C y 14 °C en Lambayeque; entre 16 °C y 13°C en La Libertad; entre 17 °C y 14 °C para Áncash; y entre 13 °C y 16 °C en Lima”, refirió el Senamhi en su último reporte.

Mientras tanto en Lima, las temperaturas irían entre los 18°C y 13°C hasta el próximo martes 30 de diciembre, asimismo, hay una moderada probabilidad de lloviznas. “Debido a la condición fría del mar y la circulación de vientos que genera la estabilidad atmosférica, los contaminantes permanecerían mayor tiempo en la atmósfera”, indicó.

