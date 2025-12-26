Senamhi advierte que temperatura en Lima bajaría hasta los 13 grados en pleno verano

Atención. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha lanzado una nueva advertencia en cuanto a la temperatura en Lima y resto del litoral peruano, pues desde este viernes 26 hasta el martes 30 de diciembre, las temperaturas descenderían en pleno inicio del verano.

Y es que el Senamhi advierte que se percibirá una sensación de frío durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, sin embargo, para el mediodía y tardes, habrá brillo solar. Estas condiciones de la temperatura se deben a la persistencia de vientos del sur e ingreso de aire seco del oeste, asimismo, las condiciones frías del mal frente a las costas.

“Se prevén temperaturas nocturnas entre 20 °C y 19 °C en Tumbes; entre 17 °C y 15 °C en Piura; entre 17 °C y 14 °C en Lambayeque; entre 16 °C y 13°C en La Libertad; entre 17 °C y 14 °C para Áncash; y entre 13 °C y 16 °C en Lima”, refirió el Senamhi en su último reporte.

Mientras tanto en Lima, las temperaturas irían entre los 18°C y 13°C hasta el próximo martes 30 de diciembre, asimismo, hay una moderada probabilidad de lloviznas. “Debido a la condición fría del mar y la circulación de vientos que genera la estabilidad atmosférica, los contaminantes permanecerían mayor tiempo en la atmósfera”, indicó.

