Senamhi advierte sobre altas temperaturas en Lima: estos distritos alcanzarán los 25 grados

En medio de la primavera, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha advertido sobre la temperatura en Lima durante los próximos días, pues como ya se ha percibido, la presencia del sol ha sido diaria en varios distritos de la capital.

Ahora, el Senahi indica que las temperaturas llegarían hasta 25 grados, sobre todo las zonas alejadas al mar. Pues según su portal oficial, en los últimos días, distritos de Lima Norte como; Ancón, Carabayllo, Los Olivos, Independencia, Puente Piedra y San Martín de Porres, tuvieron temperaturas de 25 grados al mediodía.

Asimismo, los distritos de Lima Este como Ate, La Molina, Santa Anita, Lurigancho-Chosica, Cieneguilla y más, también alcanzaron los 25 graods. Pues desde las 10 de la mañana aproximadamente la temperatura empezó a subir desde los 21 grados.

