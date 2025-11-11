Senamhi emite alerta amarilla en 8 regiones con ráfagas de hasta 38 km/h

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) declaró una alerta amarilla ante el incremento de la velocidad del viento en varias zonas del litoral peruano. Este evento climático no solo impactará a Lima y Callao, sino también a otras seis regiones del país.

Según el aviso meteorológico, las localidades afectadas permanecerán bajo nivel de alerta amarilla, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 38 kilómetros por hora en diversas ciudades costeras, durante las 59 horas que dure la medida.

ALERTA AMARILLA EN 8 REGIONES

Según el mapa oficial por Senamhi, el aviso somete a toda la franja costera, incluyendo a Lima, Callao, Ica, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Moquegua y Piura.

Asimismo, el organismo manifestó que este fenómeno podría generar levantamiento de polvo o arena, reducción de la visibilidad e incremento de la sensación de frío, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.

VIENTOS DE HASTA 38 KM/H

Este fenómeno atmosférico se presentará desde las 00:00 horas del martes 11 hasta las 23:59 horas del jueves 13 de noviembre. Durante ese periodo, se prevé que los vientos superen los 32 kilómetros por hora en la costa norte, alcancen hasta 34 kilómetros por hora en la costa central y se aproximen a los 22 kilómetros por hora en la costa sur. En el caso de Ica, se esperan ráfagas que podrían llegar a los 38 kilómetros por hora.

RECOMENDACIONES DE INDECI

Tras la alerta del Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió un boletín con recomendaciones preventivas para autoridades y ciudadanos. Se pide asegurar techos y estructuras livianas, limpiar desagües, proteger ventanas y evitar actividades cerca de postes o en espacios abiertos durante las ráfagas más fuertes.

Además, se advierte sobre la posible reducción de visibilidad por polvo y arena, por lo que se recomienda conducir con precaución.

Por otro lado, el Senamhi informó la formación de un nuevo vórtice costero frente al litoral peruano, el cual estaría generando mayor cobertura nubosa en los distritos cercanos a la costa.

