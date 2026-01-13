Senamhi: lluvias de verano en la costa continuarán hasta el 16 de enero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las lluvias propias de la temporada de verano continuarán afectando a la costa del país hasta el 16 de enero. Este comportamiento climático responde a condiciones atmosféricas que favorecen el desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el litoral, generando precipitaciones de manera puntual en distintas zonas.

De acuerdo con el organismo, entre el miércoles 14 y el jueves 15 de enero se registrarán lluvias de ligera a moderada intensidad, acompañadas por un incremento de la cobertura nubosa y una mayor sensación térmica durante las tardes. Además, se prevé la presencia de ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 25 kilómetros por hora.

El Senamhi explicó que estas precipitaciones están vinculadas al aumento de la humedad, impulsado por vientos provenientes del norte. Este escenario ya había sido advertido en los avisos meteorológicos para la sierra, donde la interacción de estos sistemas atmosféricos influye directamente en las condiciones del tiempo en la franja costera.

Según el aviso vigente, las lluvias se presentarían de forma dispersa e intermitente, principalmente durante el atardecer, la noche y la madrugada, mientras que en horas del día se mantendrían algunos periodos de brillo solar. Los acumulados previstos varían según la zona, con valores más altos en la costa norte y registros menores en la costa central y sur.

Las regiones que podrían verse afectadas incluyen Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua y Tacna, bajo un nivel de peligro amarillo. Ante este panorama, el Senamhi recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y actuar con prudencia al realizar actividades al aire libre, mientras continúa el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

VIDEO RECOMENDADO