Senamhi prevé lluvias de fuerte intensidad en la costa norte y sierra norte hasta el 1 de noviembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las precipitaciones continuarán del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en la costa norte y la sierra norte del país. Según el aviso meteorológico, se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad en la zona andina y de fuerte a extrema intensidad en el litoral norte.

📣🌧️ #Aviso #MINAM #SENAMHI Del 30 de octubre al 1 de noviembre, continuarán las precipitaciones en la costa norte y sierra norte. ✅ Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/QC5bptWD5f https://t.co/Q0SQCOhYNW — Senamhi (@Senamhiperu) October 28, 2026

¿QUÉ CONDICIONES METEOROLÓGICAS SE ESPERAN?

En la sierra norte, las lluvias podrían presentarse junto con descargas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar.

Para el viernes 30 de octubre, el Senamhi prevé acumulados de lluvia de entre 18 y 22 milímetros por día en la sierra norte. En tanto, en la costa norte se estiman valores de entre 4 y 22 milímetros por día.

¿QUÉ RECOMENDA EL SENAMHI?

Ante estas condiciones meteorológicas, se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución del aviso y seguir las indicaciones de las autoridades. Asimismo, es importante tomar precauciones en las zonas que podrían verse afectadas por las lluvias y los fenómenos asociados.

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