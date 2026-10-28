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LAS VUELTAS DEL AMOR: Jacky lucha por recuperar a su hijo mientras Jade enfrenta las consecuencias de sus decisiones

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LAS VUELTAS DEL AMOR: Jacky lucha por recuperar a su hijo mientras Jade enfrenta las consecuencias de sus decisiones
vlevano@latina.pe
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La disputa por CJ seguirá enfrentando a Jacky con la familia Bartolomé. Mientras busca recuperar a su hijo, sus esfuerzos podrían complicarse por los secretos y conflictos que rodean a quienes la mantienen alejada de él.

Por su parte, Jade deberá afrontar las consecuencias de su relación con Ace y de las decisiones que tomó frente a Lino. En medio de estos enfrentamientos, el futuro de CJ se convierte en una nueva fuente de tensión.

¿Logrará Jacky recuperar a su hijo? ¿Qué pasará con Jade cuando tenga que responder por sus actos? No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Las vueltas del amor, en su semana final, por Latina.

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