Perú expresó su consternación por accidente de tren en España: “Nuestras más sentidas condolencias”

El Gobierno del Perú expresó su profunda consternación a España tras el trágico accidente de trenes registrado este miércoles en la provincia de Toledo. A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estado peruano extendió sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas mortales y formuló sus deseos de pronta recuperación para los heridos.

Asimismo, la Cancillería confirmó que el Perú mantiene activos sus canales de emergencia para la asistencia consular. A través de sus Consulados Generales en Madrid y Sevilla, las autoridades peruanas permanecen atentas para brindar el apoyo humanitario y la ayuda necesaria a los ciudadanos connacionales que pudieran haber sido afectados por esta tragedia.

El siniestro se produjo a la altura del municipio de Urda, en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, en la línea de alta velocidad que conecta la capital española con Andalucía. La colisión ocurrió cerca de la estación entre un tren de alta velocidad (AVE) de Renfe, que impactó por alcance la parte posterior de una unidad de la empresa Iryo que se encontraba detenida en la misma vía.

ESPAÑA DE LUTO TRAS ACCIDENTE

Las autoridades españolas y fuentes oficiales han reportado más de 60 personas fallecidas. Además, se registran más de un centenar de heridos, varios de ellos en estado crítico, mientras los bomberos concluyen las labores de recuperación de los cadáveres en la zona del choque.

En cuanto a las causas del siniestro, la Guardia Civil y la justicia local vienen investigando las circunstancias del impacto tras considerarse un fallo atípico en los sistemas de señalización del centro de control de transporte.

Con la activación de las sedes consulares en Madrid y Sevilla, el Estado peruano reafirma su compromiso de monitorear la situación de emergencia y brindar atención oportuna a los compatriotas que se encuentren en la zona de la tragedia

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