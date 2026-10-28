LA CAÍDA DEL REY: Ozlem siente celos de Handan mientras intenta ocultar su relación con Kenan

El secreto entre Kenan y Ozlem podría convertirse en una amenaza para todos. Aunque Ozlem teme que Handan descubra la relación que mantiene con su esposo, sus sentimientos comenzarán a complicarse al ver la cercanía entre ambos.

Por otro lado, Fadi buscará consejos de sus compañeros de trabajo para llamar la atención de Kenan, sin imaginar cómo podrían desarrollarse las cosas.

¿Hasta cuándo podrá Ozlem esconder la verdad de su amiga? No te pierdas HOY un nuevo capítulo de La caída del rey, después de Yo Soy, por Latina.