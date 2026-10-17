Señor de los Milagros 2026: conoce las rutas y horarios de los recorridos del 18 y 19 de octubre

El Señor de los Milagros recorrerá nuevamente las calles de Lima este domingo 18 y lunes 19 de octubre, en su segundo y tercer recorrido procesional de 2026. Ambas jornadas comenzarán a las 6:00 a. m. e incluirán homenajes en el Centro Histórico, así como una visita al Hospital Nacional Guillermo Almenara y al Palacio de Justicia.

SEÑOR DE LOS MILAGROS: RUTA DEL DOMINGO 18 DE OCTUBRE

El segundo recorrido comenzará a las 6:00 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas. Posteriormente, en la avenida Tacna, se celebrará una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo.

Tras la ceremonia religiosa, la procesión continuará por el jirón Ica y el jirón de la Unión hasta llegar a la Plaza Mayor de Lima, donde la imagen recibirá los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal.

Luego, avanzará por los jirones Carabaya y Ucayali, la avenida Abancay y el jirón Junín, donde se realizará un homenaje frente al Congreso de la República. El recorrido continuará por los jirones Huanta, Áncash y Maynas hasta llegar a la Iglesia del Carmen de Lima, donde el anda permanecerá durante la noche.

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SEÑOR DE LOS MILAGROS: RUTA DEL LUNES 19 DE OCTUBRE

El tercer recorrido se iniciará a las 6:00 a. m. desde el templo de Nuestra Señora del Carmen. La imagen avanzará por los jirones Huánuco, Puno y Antonio Bazo, así como por las calles Tarata y Cangallo y la avenida Grau, para llegar al Hospital Nacional Guillermo Almenara.

Posteriormente, continuará por las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay, y los jirones Leticia, Carlos Zavala y Miguel Aljovín, hasta llegar a la avenida Paseo de la República, donde recibirá el homenaje del Palacio de Justicia.

Para el retorno, la procesión seguirá por el jirón Carabaya, la plaza San Martín, el jirón de la Unión y la avenida Tacna, hasta concluir en el jirón Huancavelica. La tradicional guardada estará a cargo de la Cuadrilla 18.

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¿CUÁNDO SERÁN LOS PRÓXIMOS RECORRIDOS DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

El calendario procesional continuará el miércoles 28 de octubre, con el cuarto recorrido, que partirá y retornará al Santuario de las Nazarenas.

Finalmente, el domingo 1 de noviembre se realizará el quinto y último recorrido de 2026, que culminará con la guardada final de la imagen en el Monasterio de las Nazarenas.

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